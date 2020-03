"C'è massima attenzione per la situazione in Lombardia". A dirlo, nell’ambito dell’emergenza coronavirus, è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo che il governatore lombardo Attilio Fontana ha lanciato l’allarme sui posti in esaurimento in terapia intensiva (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA).

Conte: governo impegnato per la sicurezza dei medici

Conte è tornato anche sulle condizioni e gli strumenti di lavoro dei medici: "La nostra priorità è far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario - ha detto il premier - che con coraggio e spirito di abnegazione si sta prodigando per la cura dei cittadini, dedicandosi a questa emergenza sanitaria senza risparmiare energie. Come governo siamo strenuamente impegnati - e io stesso attraverso contatti con i miei omologhi - per procurare in tempi brevissimi i dispositivi di protezione che consentano loro di lavorare in massima sicurezza".