Nuovo decreto Coronavirus, Stefano Bonaccini: c'è bisogno di responsabilità

“C’è bisogno di uno scatto di responsabilità”. Contro il coronavirus è questa la priorità per il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. “Ieri dalle regioni è arrivata la richiesta di misure omogenee e più stringenti su tutto il territorio nazionale, - spiega a Start, su Sky TG24 - ieri sera ho chiamato uno ad uno tutti i miei colleghi presidenti per condividere e abbiamo trasferito al presidente del Consiglio la volontà unanime di condividere questa decisione. Credo che serva e mi auguro che adesso ci sia più consapevolezza in tutti i cittadini, rispetto ai rischi che corriamo, che corre il Paese, che corrono loro, per loro stessi e le loro famiglie. C’è bisogno di uno scatto di responsabilità in ognuno di noi, i comportamenti individuali fanno e possono fare ancor di più la differenza. C’è bisogno che facciamo di tutto perché solo chi ha necessità impellenti si sposti”.

“La politica si mostri unita”

“C’è bisogno di uno sforzo straordinario e se ci sono critiche facciamocele al telefono, e lo possiamo fare anche aspramente, cerchiamo di darci una mano anche quando non condividiamo. Davvero oggi la politica ha la necessità di dimostrarsi unita, mi pare si cominci ad andare davvero in quella direzione”, conclude Bonaccini.