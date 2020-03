Di Maio: "Stare a casa il più possibile, non è momento per polemiche"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio torna ad esortare gli italiani a cambiare abitudini di vita per fermare il contagio: "Sono misure senza precedenti nella storia della Repubblica ed è normale che ci siano dubbi e domande, ma il modo migliore per rilanciare l'Italia – afferma l’esponente M5s – è sconfiggere il virus, e per farlo dobbiamo limitare più possibile le occasioni di proliferazione. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, le misure vanno prese sul serio e affrontate con responsabilità.

"I posti in terapia intensiva stanno finendo"

"Se volete aiutare i nostri medici e i nostri eroi" che lottano contro il coronavirus, ha aggiunto Di Maio, bisogna "limitare al massimo le opportunità di contagio", perché "c'è un 10% che finisce in terapia intensiva e più sale il numero dei contagi più la terapia intensiva potrebbe non farcela in tutta Italia. Stiamo a casa il più possibile". Il ministro degli Esteri esorta anche la comunità internazionale: "È il momento di unire le forze. Tutti insieme, anche in Europa". E sul campionato di calcio: “In queste ore il mio collega ministro con delega allo sport, Spadafora, sta cercando di convincere tutti che è meglio non giocare".

"Sempre criticato tagli alla sanità, ma ora stop polemiche"

Come M5s "noi abbiamo spesso criticato" i tagli alla sanità ma "ora non è il momento delle polemiche. Possiamo anche dire che è stato vergognoso che sia stata fatta trapelare la bozza del Dpcm, ma ora non è il momento". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito all'emergenza coronavirus.

"In settimana nuovo provvedimento per l'economia"

"In settimana faremo un provvedimento economico che aiuterà imprese e partite iva, cercheremo di aiutare tutti perché è chiaro che quando dico di non andare al ristorante e al pub l'economia ne risente". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta Facebook. "Ma noi - ha aggiunto - dobbiamo liberarci di questo virus il prima possibile per poi ripartire".