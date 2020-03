Il sottosegretario al Mef Antonio Misiani è intervenuto oggi a Sky Tg24 durante la trasmissione Start per parlare degli effetti del Coronavirus sull'economia italiana e non solo. "Vedo alcune grandi priorità" ha detto Misiani "la prima sicuramente sono il Sistema Sanitario e la Protezione Civile. La seconda sono gli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione in deroga che abbiamo già sbloccato per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma credo che serva un'operazione su scala nazionale, perche' nessuno deve perdere il posto di lavoro".

Misiani: "Necessario sostegno alle imprese"

"C'è poi il tema del sostegno al sistema delle imprese" ha proseguito Misiani "abbiamo fatto una prima operazione sul settore turistico e alberghiero sospendendo i pagamenti delle imposte e dei contributi, ma è chiaro che bisogna andare molto oltre. E' un impatto differenziato settore per settore. Credo che oggi l'emergenza principale sia garantire la liquidità alle imprese italiane, dobbiamo fare in modo che non ci sia una moria per asfissia delle piccole e medie imprese sane, che hanno tutta le capacità per stare sul mercato ma che oggi patiscono un brusco e non previsto calo della domanda".

Misiani: "Serve manovra coordinata dell'Europa"

"Il virus sta diventando rapidamente un problema europeo e l'Europa deve fare una manovra simultanea e coordinata in tutti i Paesi. Dal punto di vista economico non possiamo andare in ordine sparso, perchè siamo tutte economie interconnesse. Lo sforzo da fare è uno sforzo a livello europeo e va costruito un intervento di grande magnitudo. Metteremo in campo tutte le risorse necessarie. Dobbiamo dare il segno che faremo tutto quello che è necessario, 'whatever it takes', anche per l'economia italiana. Siamo una delle più grandi economie del mondo investita da un'emergenza inedita, stiamo imparando come affrontarla però è chiaro che dobbiamo proteggere sia la salute dei cittadini ma anche l'economia e il lavoro".