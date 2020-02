Il Milleproroghe è legge. Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Senato che ha confermato la fiducia al governo con 154 voti favorevoli, 96 voti contrari e nessun astenuto (COME FUNZIONA IL DECRETO MILLEPROROGHE). Nel pomeriggio l’esecutivo aveva deciso di porre la fiducia, come comunicato all’aula di Palazzo Madama dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Assente alla votazione il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Il Milleproroghe 2020

Diverse le novità contenute nel decreto. È prevista la possibilità per i medici di rimanere in servizio anche superati i 40 anni di attività, ma entro i 70 anni di età. Il provvedimento mette anche ordine nel settore dell’uso dei monopattini elettrici e arriva una stretta per gli incentivi alle auto ecologiche. Inoltre, previsto un pacchetto di misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende in crisi - per offrire aiuto anche ai lavoratori dell’ex Ilva - e una proroga dei termini per la stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione.