Il voto di Italia Viva sulla prescrizione è "l'ennesima provocazione" verso il governo, e “non saremo disponibili a tollerare ancora per molto” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). A dirlo è il vicecapogruppo del Pd alla Camera Michele Bordo, che commenta così la decisione dei deputati di Iv di votare insieme all’opposizione in commissione Giustizia contro la soppressione della proposta di legge del forzista Costa, che punta a cancellare la riforma Bonafede sulla prescrizione (LO SCONTRO SULLA PRESCRIZIONE - RENZI ALL'ATTACCO - CONTE A ITALIA VIVA: "NO A RICATTI").

"Così è davvero complicato andare avanti"

"Questa guerriglia quotidiana di Renzi è diventata insopportabile perché mina alla base la tenuta del governo”, ha sottolineato Bordo, per poi aggiungere: “Così è davvero complicato andare avanti. Iv chiarisca subito, perché non è possibile stare" insieme "all'opposizione e al governo. Non saremo disponibili a tollerare ancora per molto. Renzi si assuma le responsabilità di fronte al Paese se ha deciso di favorire il ritorno di Salvini e della destra”.

Il voto in Commissione Giustizia

La commissione Giustizia della Camera ha approvato con 24 voti a favore e 23 contrari l’emendamento M5S soppressivo della proposta di legge del forzista Costa sulla prescrizione. Determinante è stato il voto della presidente della commissione. Iv ha votato con l’opposizione contro la soppressione del testo. Il testo è atteso dalla prossima settimana in Aula.