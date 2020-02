Meno di tre punti percentuali separerebbero il partito di Giorgia Meloni dai pentastellati. Secondo quanto rilevato dalla Supermedia elaborata da YouTrend per Agi, Fratelli d’Italia sarebbe all’11,5% (con una lieve crescita di due decimi su base bisettimanale). Chi calerebbe di più, invece, sarebbe il Movimento 5 Stelle (-0,7%), che si fermerebbe al 14,3%.

Balzo in avanti per il Partito Democratico: con oltre un punto in più rispetto a due settimane fa, tornerebbe infatti al di sopra del 20% (20,6%, nello specifico).



La Lega di Matteo Salvini (30,4%) calerebbe dello 0,3%, mentre Forza Italia (6,3%) dello 0,2%. Per quanto riguarda le forze minori del centrosinistra, invece, la variazione più significativa sarebbe registrata da +Europa, che perderebbe mezzo punto, mentre Azione calerebbe dello 0,2% e Italia Viva, La Sinistra e i Verdi arretrerebbero di un irrisorio 0,1%.

Il centrosinistra avrebbe pertanto una percentuale esattamente doppia (28,8%) rispetto a quella del Movimento 5 Stelle (14,4%). La somma delle liste di centrodestra sfiorerebbe invece la maggioranza assoluta (49,2%).

Infine, aggregando i dati delle liste sulla base delle attuali maggioranza e opposizione, si osserva come la prima si fermerebbe al 41,9% (in calo di quattro punti rispetto a quando il Conte II muoveva i suoi primi passi), e quindi ben più indietro rispetto al 49,2% del centrodestra nel suo complesso.