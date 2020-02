Il presidente del Consiglio Conte è intervenuto alla Conferenza per il Sud a Gioia Tauro annunciando un Piano di 33 miliardi di investimenti in opere appaltabili entro il 2021.

"Tranquillo sulle risorse finanziarie"

"Il rilancio del Sud non può non passare dal miglioramento delle infrastrutture, ferroviarie e stradali", ha detto Conte. "Abbiamo un contratto di programma Anas e Rfi molto corposo". Il premier ha parlato di tre miliardi da investire per il potenziamento della rete ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria: "L'obiettivo è far partire subito i lavori. Sulle risorse finanziarie per l'attuazione del Piano sud sono tranquillo. Le risorse, cospicue, le abbiamo ma fin qui non sono state spese bene".

Tre miliardi per l'Alta Velocità

"L'alta velocità ci consente di raggiungere subito il risultato", ha aggiunto il premier, "la tabella di marcia è molto serrata" e "ci sono 3 miliardi. L'obiettivo è far partire subito i lavori", ha spiegato Conte, ricordando che il ministro dei trasporti Paola De Micheli sarà in Calabria il 10 marzo per inaugurare il terzo megalotto della 106 Jonica, una gara d'appalto da oltre 1,3 miliardi di euro. "Sono progetti concreti, progetti finanziati: devono partire solo le realizzazioni dei progetti perché siano operativi".