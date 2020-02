Sardine a Torino, “Bacione a Salvini”. Leader Lega: dei poveretti

Alcune centinaia di sardine si sono ritrovate questa sera al Parco del Valentino per il flash mob "bacioni da Torino" rivolto al leader della Lega Matteo Salvini al Lingotto per un comizio con gli elettori. "Lui è al chiuso come è successo a Bologna, noi siamo in un parco diventato per abbandono luogo di spaccio e di locali che chiudono". Dopo gli interventi dei promotori del gruppo, le sardine si sono riunite attorno ad una grande tela a forma di pesce per abbracciare e baciarsi. "Abbracciatevi e baciate tra conosciuti e sconosciuti: l'amore è l'unica arma che abbiamo".

La replica di Salvini dal Lingotto: poveretti

"A tutti quelli che mi hanno chiesto cosa rispondo a quelli che vanno in piazza contro Salvini non dico nulla, sono dei poveretti" . Così Matteo Salvini nel suo intervento al Lingotto in riferimento alla manifestazione delle Sardine che si è svolta in concomitanza al Parco del Valentino. "Io non ho mai incontrato un Benetton in vita mia - ha aggiunto - ho visto che invece le sardine si trovano bene con i Benetton". " Dimmi con chi vai- ha proseguito - e ti dirò chi sei, dalla rivoluzione a Toscani".