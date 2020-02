Ha raggiunto l'apice la tensione che ha attraversato la maggioranza per via della riforma della prescrizione ( COS'È ) e il governo ora è in bilico. Il casus belli è stato il forfait di Italia Viva al Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che in serata ha dato il via libera alla riforma del processo penale e al lodo Conte bis osteggiato da Iv ( ANNIBALI A SKY TG24: LODO CONTE BIS INACCETTABILE ). “L'obiettivo non è sostituirli in Parlamento, ma valuteremo. In caso di sfiducia a Bonafede ne trarrò le conseguenze. Non ho paura di andare al voto”, ha commentato il premier Conte. Prima Renzi aveva dichiarato: “Vuole la crisi? La apra. Siamo alleati, non sudditi”. Il liveblog finisce qui, ma continuate a seguire gli aggiornamenti in diretta sullo streaming di Sky Tg24