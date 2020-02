Caso Gregoretti, domani in Senato il voto per il processo a Salvini

Domani, 12 febbraio, l'aula del Senato voterà sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti (COSA È SUCCESSO - LA FOTOSTORIA). A chiederlo è l'ordine del giorno di FI e FdI. "Ora è ufficiale, lo presentiamo", ha confermato il vicepresidente vicario di FI Lucio Malan. Il documento chiederà che si neghi il processo all'ex ministro dell'Interno. Lo stesso Malan ha poi aggiunto: "Abbiamo deciso di presentarlo in coerenza con la posizione tenuta finora e con la proposta del presidente della Giunta delle immunità Gasparri".

Il documento presentato da Fi e FdI

Il documento sui cui Fi e Fdi hanno lavorato punta a chiedere che i senatori si esprimano con un esito diverso rispetto a quello della Giunta delle immunità che, il 20 gennaio, aveva votato "sì" all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. In quell’occasione fu accolta di fatto la richiesta del tribunale dei ministri di Catania, che contesta all'ex responsabile del Viminale il sequestro di persona dei migranti sulla nave militare. Allora la votazione finì con 5 senatori, fra FI e FdI, contrari al processo e 5 leghisti favorevoli, in linea con la richiesta di Salvini di farsi processare. Ma 'vinsero' i no, come succede in caso di pareggio. Ora secondo il regolamento di Palazzo Madama, perché si possa votare in Aula, serve un ordine del giorno firmato da almeno 20 senatori che siano contrari al verdetto della Giunta.