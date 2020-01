"Parto dall'unico dato certo, che mi riempie di orgoglio, che è quello della Calabria: per la prima volta in una regione del Sud ci siamo e siamo determinanti. Sono felicissimo di essere stato più volte in Calabria, ci tornerò per mantenere gli impegni presi" Questo il primo commento del leader della Lega Matteo Salvini, nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, alle porte di Bologna, sulle elezioni regionali (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - L'AFFLUENZA IN EMILIA ROMAGNA - L'AFFLUENZA IN CALABRIA).

"Per la prima volta c'è stata partita in Emilia-Romagna"

Sull'Emilia-Romagna, Salvini dice: "Avere una partita aperta in Emilia Romagna per me è un'emozione, dopo settant'anni per la prima volta c'è stata una partita". E prosegue: "In Emilia-Romagna è stata una cavalcata eccezionale commovente e sono orgoglioso. Che la Lega sia il primo partito è un'emozione incredibile e quindi ci tenevo a ringraziare coloro che sono ai seggi".

"Grazie ai milioni di italiani che hanno votato"

"Grazie ai milioni di italiani che hanno votato, chi sceglie si prende responsabilità chiunque abbia scelto, si è fatto carico di un pezzetto di futuro del Paese", ha esordito in conferenza stampa Salvini. "Mi prendo un pezzetto di merito di aver ri-coinvolto le persone ad andare a votare", ha poi proseguito il leader della Lega (LO SPECIALE REGIONALI DI SKY TG24).