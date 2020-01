"Sinisa si è mosso nel rispetto delle regole e dell'intelligenza di tutti e non ha mai nascosto le sue idee politiche. Non si può dire lo stesso dei tanti che lo hanno attaccato ricoprendolo di insulti e di odio". Queste le parole delle Sardine che difendono, attraverso il loro account ufficiale di Facebook, Sinisa Mihajlovic dopo gli insulti sui social ricevuti dall’allenatore del Bologna in seguito all'endorsement a Matteo Salvini e alla senatrice leghista Lucia Borgonzoni candidata alla presidenza dell'EmiliaRomagna (I CANDIDATI).

"La vera sconfitta è decidere di nascondersi"

Nel post le Sardine insistono: "La vera sconfitta è decidere di nascondersi. O peggio, di non giocare. Sinisa Mihajlovic prima che un grande allenatore è una grande persona. E gode, come tutti i cittadini, della libertà di pensiero ed espressione. Ogni sua posizione, come ogni suo schema di gioco, è lecita. Purché rispetti le regole del gioco stesso".

Gli insulti a Mihajlovic

"Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni. Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna". Erano state queste le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic a supporto della Lega, in un'intervista a Il Resto del Carlino. Immediate le reazioni, non tutte positive, nei confronti dell’allenatore serbo. Diversi gli utenti contrariati dalle sue dichiarazioni: "Avevi una città intera dalla tua parte", ha scritto - per esempio - un ragazzo ricordando la vicinanza di Bologna nella lotta alla leucemia che Mihajlovic sta combattendo da mesi.