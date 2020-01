Consiglio dei ministri approva decreto per il taglio del cuneo fiscale

Dopo circa un'ora e mezza è terminata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. E' stato approvato il decreto che dà il via libera al taglio del cuneo fiscale. L'accordo è stato raggiunto in tarda serata. Il testo approvato a Palazzo Chigi, parte in via sperimentale a partire da luglio con più soldi in busta paga per chi guadagna tra gli 8 mila e 40 mila euro annui.

Gualtieri: il taglio è primo passo per una riforma del fisco

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri esprime "grande soddisfazione" anche per la coesione dimostrata dalla maggioranza e per il dialogo positivo con le parti sociali" Secondo il ministro questo è "un primo intervento concreto nel segno della crescita e dell'equità che costituirà la base di una più ampia riforma del sistema fiscale".