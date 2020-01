A una settimana dalle elezioni regionali (DOVE E QUANDO SI VOTA) in Emilia Romagna, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha partecipato al comizio del candidato Pd, attuale presidente della Regione Stefano Bonaccini. Tanti i temi toccati nell'incontro: dalla questione sicurezza al significato del voto a livello nazionale. Secondo Zingaretti "Se il centrosinistra vincerà sarà una scossa per l'Italia".

Sicurezza, da Salvini solo chiacchiere

"I problemi della sicurezza in Italia - ha spiegato poi Zingaretti - si risolvono investendo sulle forze dell'ordine, sulle scuole di formazione, mettendo le telecamere nei quartieri, investendo sui teatri di periferia, sullo sport, la cultura. non passando mesi a raccontare e basta. Il Governo di destra di Matteo Salvini non pagava neppure gli straordinari alle forze dell'ordine, che poi abbiamo dovuto pagare noi con la nuova legge di bilancio".

Bonaccini: "Campagna elettorale senza avversario"

"Siamo al rush finale della campagna più surreale che abbia mai vissuto. Non mi era mai capitato di non avere l'avversaria. O meglio, c'è l'avversario, ma non è quella che dovrebbe essere. Lo ha detto Stefano Bonaccini, aggiungendo "Questa è la terra dell'ospitalità. Quando Matteo Salvini viene qui tutti i giorni è benvenuto, ma è un ospite. Io qui ci sono cresciuto e ci vivo, mentre il 27 gennaio Salvini non lo vedrete più".