"Riprendere la legge Mattarella mi sembra una buona soluzione. L’abbiamo adottata, l’abbiamo sperimentata e quello è stato il periodo in cui la democrazia in Italia è stata la democrazia dell’alternanza con una certa maggiore stabilità”. A dirlo, ospite de “La regola del gioco”, l’approfondimento di Sky TG24 sull’importanza che la legge elettorale ha per la democrazia del Paese, è stato il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese. Il giorno prima, giovedì 16 gennaio, la Consulta ha definito "inammissibile" il quesito referendario, sostenuto dalla Lega, per rendere maggioritario il sistema di voto elettorale.

Guzzetta: Parlamento ora sa di poter scrivere legge che impedisca referendum

Ospite in studio anche l’avvocato delle Regioni che hanno proposto il referendum sulla legge elettorale, Giovanni Guzzetta: "La giurisprudenza della Corte dice che ci deve essere una legge applicabile dal risultato del referendum. Questo è stata una grande conquista, perché l’alternativa era dire che non si possono proprio fare i referendum, quindi questa giurisprudenza della Corte va salutata con favore. Il problema è - ha aggiunto Guzzetta - che adesso lo sanno tutti, a cominciare dal principale controinteressato, cioè il Parlamento che sa che se scrive la legge in un certo modo si può fare il referendum, mentre se la scrive in un altro modo il referendum non si può fare. Questa probabilmente è l’ultima occasione nella quale sia stato promosso un referendum sulla legge elettorale”.