“La regola del gioco”, Sechi: “Il proporzionale oggi è surreale”

Manca poco alla decisione della Corte Costituzionale sull’ammissibilità del referendum elettorale. Intanto i partiti della maggioranza hanno presentato una proposta per introdurre un testo puramente proporzionale (GUIDA GRAFICA AI CONCETTI CHIAVE DELLA LEGGE ELETTORALE). L’importanza che la legge elettorale ha sulla vita politica di uno Stato è alla base dell’approfondimento “La regola del gioco”, in onda per tutta la settimana su Sky Tg24, alle 10 del mattino. Il direttore Giuseppe De Bellis, in un editoriale pubblicato sul nostro sito, spiega i motivi di questa scelta.

Sechi: “Proporzionale oggi è surreale”.

“Il Paese è fortemente polarizzato”, ha detto a Sky TG24 il direttore dell’Agi Mario Sechi: “L'idea di fare un proporzionale con lo sbarramento è una cosa abbastanza surreale” (VIDEO). Contrario al ritorno del proporzionale anche Edoardo Rixi, deputato della Lega: “Il M5S - ha detto ai nostri microfoni - sapendo dai sondaggi che non è in grado più di avere un 50%, si tiene aperta a tutte le possibilità, facendo una legge proporzionale” (VIDEO).

Cancelleri: proporzionale per sistema serio

Di diverso avviso il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti del M5S, Giancarlo Cancelleri: “Qual è la legge che permette ai cittadini di poter mandare qualcuno al Governo in maniera seria? Quella che dà un premio di maggioranza o quella che deve permettere a chi vuole fare in qualche modo un Governo serio di poter mettere insieme i cocci e fare una maggioranza” (VIDEO). A Sky TG24 è intervenuto anche Massimo Luciani, professore di diritto costituzionale presso La Sapienza: “La governabilità può servire ma non è detto affatto che sia uno strumento efficace, perché noi abbiamo sperimentato una maggiore stabilità dei governi da 25 anni a questa parte, eppure da 25 anni a questa parte il Paese è in stagnazione, non si può dire che la situazione sociale sia migliorata e quindi penso che non sia da gettar via la governabilità” (VIDEO).