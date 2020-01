Mentre La Corte Costituzionale si appresta a decidere sul referendum proposto per l’abolizione della quota proporzionale dell’attuale legge, i partiti della maggioranza hanno presentato una proposta per introdurre un testo puramente proporzionale (GUIDA GRAFICA AI CONCETTI CHIAVE DELLA LEGGE ELETTORALE).

L’importanza che la legge elettorale ha sulla vita politica di uno Stato è alla base dell’approfondimento “La regola del gioco”, in onda per tutta la settimana su Sky Tg24, alle 10 del mattino. Il direttore Giuseppe De Bellis, in un editoriale pubblicato sul nostro sito, spiega i motivi di questa scelta.

Fontana: "Maggioritario per dare stabilità"

“Non sono assolutamente favorevole al ritorno al proporzionale” ha detto oggi ai nostri microfoni il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana (VIDEO). “Penso che abbiamo bisogno di un sistema che guardi un pò ai prossimi anni, che metta insieme le esigenze di rappresentanza con quella di stabilità”. Quello che ci vuole, ha sottolineato, “è un sistema con una formula di indicazione maggioritaria, un'indicazione di governo, altrimenti probabilmente quello che sta accadendo ce lo ritroveremo avanti per i prossimi decenni”.



Panarari: “In Italia c'è un problema strutturale”

“La funzione dei partiti nel corso della storia repubblicana è stata quella di costruire selezione dei gruppi dirigenti e di individuare eletti da proporre all'opinione pubblica e ai cittadini elettori che avessero una serie di caratteristiche per le quali si votava qualcuno che era migliore di noi”, ha detto il politologo Massimiliano Panarari (VIDEO). “Nel momento in cui i partiti hanno perso questa funzione è diventato un problema strutturale che non riguarda solo le leadership politiche ma, più in generale, i sistemi decisionali del Paese”. “Si è entrati in un contesto – ha concluso Panari - in cui, per salvarsi, la legge elettorale è diventata indispensabile”.

Lanchester: "Proporzionale è funzionale a forze antisistema"

“La nostra storia costituzionale e la nostra storia della Costituzione repubblicana è caratterizzata da una divaricazione e dalla presenza di forze antisistema” il commento di Fulco Lanchester, "ed è per questo che il sistema basato su una formula non maggioritaria, quindi, proporzionalistica, è stata vista sia nel '45 sia dopo la Costituzione repubblicana come un elemento fondamentale” (VIDEO).