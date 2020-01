Dopo il suo abbandono del Gruppo M5s alla Camera per quello Misto, sul profilo Facebook della deputata marchigiana Rachele Silvestri hanno cominciato a comparire insulti, frasi sessiste e minacciose - come quella che invoca l'organizzazione di una manifestazione sotto casa sua nelle Marche - ma anche immagini inquietanti, tra cui quella di un uomo impiccato. Da due giorni la parlamentare è oggetto di pesanti attacchi sui social, e riferisce di aver saputo soltanto oggi da amici e parenti delle offese e minacce sul suo profilo Fb.

Silvestri: "Mi aspettavo questi attacchi"

"Mi aspettavo questi attacchi - spiega Silvestri, che diversi “hater” definiscono "traditrice" - e non ho aperto i social in questi due giorni, mi sono tenuta un pochino in disparte visto il momento". Gli attacchi e gli insulti sono avvenuti sui social e non di persona, precisa la deputata. "Ringrazio - dice Silvestri - il senatore Battistoni per la nota di solidarietà" dopo gli attacchi.

Solidarietà di Forza Italia Marche

"Esprimo la mia personale solidarietà e quella di tutto il movimento politico di Forza Italia delle Marche alla collega parlamentare on. Rachele Silvestri per la grave aggressione subita ad opera di un un gruppo di facinorosi”, ha scritto in una nota il senatore Francesco Battistoni, responsabile di Forza Italia per le Marche. "L'on. Silvestri - prosegue - è stata aggredita verbalmente, minacciata e insultata per aver lasciato il Movimento 5 stelle, cosa avvenuta giovedì scorso". "Questi atti vili - conclude - che ledono la libertà delle persone sono deprecabili, spero che il m5S ne prenda le distanze. Sarebbe il minimo".