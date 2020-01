"No Lucia, quella non è Bologna, è Ferrara...". Con un post su Facebook il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, candidato per le prossime regionali del 26 gennaio (DOVE E QUANDO SI VOTA) ha commentata la foto di un altro post su Fb della candidata rivale, Lucia Borgonzoni, evidenziandone una gaffe. La senatrice leghista aveva pubblicato infatti uno sfondo con monumenti di Ferrara per sponsorizzare un suo evento a Bologna.

La foto subito sostituita

L’immagine è stata subito sostituita dalla candidata: come si può vedere sul suo profilo, lo stesso appuntamento mostra solo un primo piano della Borgonzoni. A Modena invece, come riportato dall'edizione bolognese di Repubblica, Lucia Borgonzoni 'cambia' cognome: in un poster elettorale di un aspirante consigliere di Fratelli d'Italia, la candidata alla presidenza diventa 'Bergonzoni'.

Le altre gaffe della senatrice

A fine novembre la Borgonzoni era stata oggetto di diversi commenti ironici sui social dopo la sua promessa sulle aperture serali degli ospedali. Sempre il presidente Bonaccini aveva risposto che gli ospedali sono già aperti la sera "come sempre".