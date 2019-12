Slitta l'elezione del presidente della commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche, prevista inizialmente per il 19 dicembre. L'intesa però sembra più vicina. La novità? Il senatore pentastellato Elio Lannutti, candidato forte per la presidenza della commissione d’inchiesta, ha scelto di fare un “passo di lato”. Dopo la bufera scoppiata sul caso del figlio - impiegato alla Popolare di Bari - e la conseguente dura opposizione alla sua nomina portata avanti da Pd e Iv, Lannutti si è fatto da parte. Ad annunciare la decisione è stato Di Maio, che scioglie così l’ultimo nodo nella maggioranza di governo.

Caso Lannutti

Il ministro, nel dichiarare lo stop alla candidatura del senatore, ha voluto precisare che il gesto di Lannutti è stato del tutto volontario. C’è chi sostiene infatti che il senatore fosse provato per gli attacchi rivolti al figlio e abbia quindi agito anche per proteggerlo. Proprio mentre Lannutti senior stava per diventare presidente della Commissione d’inchiesta sul sistema bancario, si è scoperto che il figlio Alessio lavora per la banca al centro dell’ultimo intervento di salvataggio dello Stato. Immediate le accuse di conflitto di interessi da parte di Pd - che non dimentica il caso del post antisemita - e la conseguente tensione nella maggioranza di governo (il cao del post danrtisemita

La tregua

Il segno di una relativa tregua nell’esecutivo è arrivato all'indomani dell'incontro a Roma dei pentastellati con Beppe Grillo. Ora Conte può guardare con una certa fiducia a quell'aggiornamento dell'agenda di governo che, nei piani di Palazzo Chigi, servirà anche a rilanciare la maggioranza.