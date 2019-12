Banca Popolare di Bari, stasera il Cdm per il varo del decreto

È stato convocato per stasera alle 21 il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto sulla Banca Popolare di Bari. All’ordine del giorno c'è infatti un provvedimento contenente misure urgenti per la realizzazione di una banca di investimenti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preannunciato l’intenzione del governo di “chiudere stasera” sulla vicenda dell’istituto di credito, per il quale la Banca d’Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la sottoposizione della banca stessa alla procedura di amministrazione straordinaria in ragione delle perdite patrimoniali. Conte ha detto che l’intenzione dell’esecutivo è di intervenire “con Mediocredito e probabilmente il Fondo interbancario” per rilanciare l’istituto (CONTE: NON TUTELEREMO ALCUN BANCHIERE - DI MAIO: SERVE COMMISSIONE SULLE BANCHE). Prevista invece per mercoledì 18 dicembre la manifestazione a Bari degli azionisti della banca.

Conte: “In gioco il tessuto produttivo del Sud”

“Tuteleremo i risparmiatori e non concederemo nulla ai responsabili di quella situazione critica e auspichiamo anzi azioni di responsabilità a loro carico”, ha detto ancora Conte domenica a margine del concerto di Natale in Senato, aggiungendo che “abbiamo delle responsabilità pubbliche nei confronti dei risparmiatori e del territorio” perché “in gioco c’è il tessuto produttivo di un Sud che è in sofferenza, quindi è chiaro che un polmone creditizio finanziario è importante”. Con l’intervento dell’esecutivo sulla Popolare di Bari, ha aggiunto il presidente del Consiglio, “faremo di necessità virtù, interverremo con una visione strategica con Mediocredito e probabilmente il Fondo interbancario per rilanciare una banca che potrebbe essere la più importante del Sud”.

Verso la manifestazione del 18 dicembre

Per la seconda domenica consecutiva un gruppo di azionisti dell’istituto di credito ha protestato davanti alla sede centrale della banca, in corso Cavour a Bari. Il gazebo, allestito dagli iscritti all’associazione Vittime del Salva-Banche, che raccoglie al momento circa 200 azionisti, ha informato i passanti della situazione dell'istituto di credito barese. L’occasione è servita anche per invitare i cittadini a partecipare alla manifestazione organizzata per mercoledì 18 dicembre, che partirà proprio dagli uffici della banca commissariata.