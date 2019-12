Emilia Romagna, Salvini: "Casadei per Bonaccini? Rispetto scelte"

Matteo Salvini, commentando l'intervista rilasciata al Corriere della Sera da Raoul Casadei, nella quale il "Re del liscio" ha dichiarato il suo sostegno per il governatore uscente Stefano Bonaccini (Pd) alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio, ha risposto: "Non sono deluso, ci mancherebbe altro, in democrazia è giusto così".

"Rispetto tutti ma cambiare è bello"

"Io sono sempre amico di Matteo Salvini", aveva dichiarato nell'intervista Raoul Casadei, "ma se tutto in Emilia-Romagna funziona meglio che nel resto delle altre regioni italiane, perché dovremmo cambiare?". Il leader della Lega manda all'amico una risposta molto diplomatica: "Io rispetto le scelte di tutti e mi godo l'affetto di tantissimi romagnoli ed emiliani. Il 26 gennaio sarà una giornata di festa per molti e magari di tristezza per qualcuno ma, dopo 50 anni, cambiare è sano ed è bello".