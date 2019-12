"Valuterò il piacere di riscendere in piazza per la libertà di tutti". Francesca Pascale, fidanzata del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un'intervista all'Huffington Post ha lanciato un endorsement al movimento delle Sardine (CHI SONO). Per l'ex showgirl "si tratta di un fenomeno spontaneo, dilagante, animato da giovani, quindi va guardato con rispetto, interesse e soprattutto non va sottovalutato".

Pascale: "Valuterò se scendere in piazza"

Per Francesca Pascale sottovalutare il movimento delle Sardine potrebbe essere "un errore che a suo tempo è stato commesso con i 5 stelle ed il risultato è quello che è oggi sotto gli occhi di tutti". Perché etichettarlo come un gruppo manovrato da ambienti di sinistra, al fine di sminuirlo?", si è chiesta la 34enne ammettendo: "Se oltre al moto di ribellione verso l'intolleranza sapranno interpretare lo spirito democratico e liberale di chi oggi non vuol rassegnarsi a un'Italia che sia un monocolore e sovranista, penso che valuterò il piacere di riscendere in piazza".

"Restate indipendenti e liberi"

Pascale auspica quindi che il movimento resti indipendente e libero. Poi un passaggio sulla differenza tra Forza Italie e l'estrema destra. "Un conto è la rivoluzione liberale di Silvio Berlusconi, un conto l'estremismo sovranista - ha aggiunto - Ecco perché sento di espormi! Per dire a tutti i liberali, a quel popolo di centrodestra, anche a quello che non ci vota più, che deve risvegliare i propri sentimenti". In un altro passaggio dell'intervista, la fidanzata di Berlusconi si spinge ancora più in là dichiarando che "oggi amo Silvio ma se domani mi innamorassi di una donna, che male ci sarebbe?".