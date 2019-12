Servirà un nuovo vertice di maggioranza sulla manovra. Non è bastata la lunga riunione che si è tenuta in giornata a Palazzo Chigi per sciogliere i diversi nodi che da giorni bloccano la maggioranza. Secondo quanto si apprende da più fonti, un nuovo incontro è in programma già domani. Da Palazzo Chigi fanno inoltre sapere che sono "tutti d'accordo che va fatto un ulteriore sforzo per ridurre la tassazione”.

Forze di maggioranza concordi

Il premier Giuseppe Conte, riferiscono, "ha chiesto alle strutture del Mef e alla Ragioneria di fare un ulteriore sforzo affinché quella che è già adesso una manovra che non aumenta la tassazione, non possa essere distorta per un paio di limitate misure collegate a tasse di scopo. Anche gli esponenti delle varie forze di maggioranza hanno concordato" sul risultato.

Dl Fisco: Camera conferma fiducia al governo

Nella serata di giovedì intanto la Camera ha conferma la fiducia al governo sul dl Fisco (COSA PREVEDE) con 310 voti a favore e 199 contrari. Gli ordini del giorno al testo saranno votati venerdì mattina. Nel pomeriggio poi, dopo le dichiarazioni di voto finali, ci sarà il voto finale sul testo.