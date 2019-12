Mes, Di Maio: piena sintonia con Conte, non voglio fare cadere governo

"Conte l'ho sentito e siamo in piena sintonia sia sul Mes sia sul tema della prescrizione". Così Luigi Di Maio sembra smorzare le tensioni all'interno dell'esecutivo. "Io non ho mai parlato di far cadere il governo. Ho detto che questa cosa non va bene così e va migliorata. Non ho mai parlato di crisi di governo in questo momento. Se qui non si può neanche più dire che una cosa rischia di far male all'Italia allora stiamo zitti...", ha aggiunto.

"Mi fido di Gualtieri, ma non dipende da lui"

"Mi fido di tutti i componenti di questo governo e il ministro Gualtieri è sempre stato molto bravo a intercettare le sensibilità di tutte le forze politiche di questo governo ma non ha un mandato di firma, perché non è nella legge", ha proseguito il capo politico del M5S intervenendo a "diMartedi'", su La7. "Noi diciamo che qualsiasi decisione prenda il rappresentante dell'Italia che sta nel board del Mes passi per il Parlamento. Vogliamo limitare i superpoteri di un direttore generale che ha anche l'immunità", ha concluso.