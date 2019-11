Salvini: porte aperte a eletti e elettori M5S "per bene"

Matteo Salvini apre a eletti ed elettori del Movimento 5 Stelle che definisce "per bene". "Non ho nostalgie delle beghe con i Cinque Stelle o con Conte che da un anno e mezzo propone la riforma del codice degli appalti e non fa niente - ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, su Rtl 102,5 - ma per gli eletti e gli elettori per bene del M5s le porte sono aperte". Mes, Salvini su Conte: “Se è alto tradimento allora galera”