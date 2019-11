A Modena, in Piazza Grande, si è tenuto un nuovo sit-in delle “sardine” (CHI SONO), il movimento di protesta ideato per la prima volta a Bologna da alcuni giovani in dissenso contro Matteo Salvini e la Lega. Anche in questo secondo appuntamento emiliano, c’è stata una grande risposta di pubblico: nonostante la pioggia si stimano 6-7mila persone presenti, nel giorno dell'appuntamento elettorale del leader leghista in città. Dopo aver riempito piazza Maggiore a Bologna, anche Piazza Grande a Modena ha risposto all’appello. I manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, hanno intonato “Bella Ciao” e scandito lo slogan “Modena non si lega” (LE FOTO DI BOLOGNA).

Le “sardine” a Modena

Gli organizzatori avevano inizialmente programmato l'iniziativa in piazza Mazzini, ma poi, visto l'alto numero di adesioni, si è deciso di spostarsi in piazza Grande, sotto la Ghirlandina, il campanile che è uno dei simboli di Modena. La folla, con gli ombrelli a causa della pioggia incessante, ha urlato lo slogan già sentito a Bologna, ma in chiave modenese: "Modena non si lega". Agitando gli ombrelli, con le riproduzioni in cartone di sardine a portata di mano, i manifestanti, soprattutto giovani, ma anche tante famiglie, hanno ribadito più volte: "L'Italia intera ci sta guardando, l'Europa intera ci vede".

Zingaretti applaude 'sardine': "Grandi"

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, sui social, ha scritto: "Grandi! Anche a Modena una piazza piena di Sardine, evviva!”. Il messaggio è accompagnato da una foto con piazza Grande piena di manifestanti.

Salvini: "Non vorrei che qualche sardina fosse un pescecane"

In giornata, proprio l’ex ministro dell’Interno ha replicato a questa iniziativa popolare: "Se c'è gente che ama giocare ognuno è libero di giocare come vuole. L'unica preoccupazione che ho è che qualcuno sorrida e si travesta da sardina e poi in realtà è un pescecane, perché uno che invita alla giustizia sommaria non è a posto, quindi mi auguro che la condanna sia unanime". Il riferimento è a un post di una delle promotrici della manifestazione di Modena che, nei mesi scorsi, aveva fatto un post su Salvini. "Una delle 'sardine democratiche' in piazza a Modena contro di me, poco tempo fa invocava il mio omicidio da parte di un giustiziere e mi raffigurava a testa in giù. Bella roba”, ha scritto il leader della Lega su Facebook.