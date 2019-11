Poche righe, molto concrete, che non lasciano spazio ad altre interpretazioni o strumentalizzazioni. Liliana Segre, la senatrice a vita sopravvissuta all'olocausto e oggetto, nelle ultime settimane, di numerosi attacchi sul web, ha declinato in maniera netta la proposta, partita dal mondo del giornalismo e poi ripresa anche da diversi esponenti politici, di essere candidata al ruolo di Presidente della Repubblica. "Ringrazio le persone che hanno proposto la mia candidatura al Quirinale", recita la nota della Segre, "ma, ovviamente, per motivi sia anagrafici che di competenza specifica tale candidatura va considerata improponibile. C'è un presidente in carica che sta svolgendo il suo compito di garanzia costituzionale con rigore ed efficacia e che gode di grande popolarità e prestigio in Italia e all'estero". Milano, migliaia alla manifestazione di solidarietà per Liliana Segre. FOTOGALLERY