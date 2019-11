Aprire un tavolo per le riforme per cambiare, tra le altre cose, la legge elettorale. Perché “se si torna al sistema proporzionale questo Paese è spacciato, indipendentemente da chi va al governo”. Lo ha proposto il deputato della Lega Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel primo governo Conte. L’esponente del Carroccio, intervistato dalla direttrice di Huffpost Lucia Annunziata durante il convegno “Metamorfosi”, ha incassato l’appoggio del sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “Sono d’accordo - ha detto il primo cittadino - serve una costituente”.

No al proporzionale

L’invito di Giorgetti è quello di “sedersi a un tavolo per cambiare tre o quattro regole del gioco e dare un governo decente a questo Paese”. Alla domanda sulla necessità o meno di aprire un tavolo per le riforme, il leghista ha risposto che “era l'unica cosa che bisognava fare il 20 di agosto”, cioè in piena crisi di governo. Secondo l’ex sottosegretario tra le priorità su cui intervenire c’è la legge elettorale, “per dare la possibilità a chi governa di decidere”. “Se la struttura costituzionale rimane quella di adesso e se andiamo avanti con tre anni di un esecutivo che non decide e fa una legge elettorale proporzionale - ha aggiunto Giorgetti - questo Paese è spacciato”. Il leghista ha specificato di parlare “non autorizzato da Salvini” e di non sapere “in che forma” sarebbe meglio modificare la legge elettorale.

L’endorsement di Sala

Ospite sul palco dell’evento insieme a Giorgetti c’era anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha condiviso l’idea lanciata poco prima dal deputato leghista. “Sono d’accordo - ha detto Sala - anch’io oggi vedrei la necessità di una costituente a cui partecipano persone che sanno di cosa parlano”.

“Salvini moderato? Abbiamo capito alcuni errori”

Durante l’intervista Giorgetti ha commentato anche il suo rapporto con il leader della Lega, Matteo Salvini. “Quante volte lo sento? Ci parlo quando serve, anche dieci volte al giorno o zero volte. Adesso lo sento zero volte, perché va come un treno”. Sulla presunta svolta moderata del segretario del Carroccio, Giorgetti ha spiegato che “dall’esperienza di governo alcuni errori li abbiamo capiti, quindi se dice così sicuramente qualcosa dietro c’è. È un percorso che però non si improvvisa in due o tre mesi”.