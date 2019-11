Manovra 2020, Gualtieri: "Taglio del cuneo è un pilastro"

"È sorprendente che si approvi una manovra e poi la si critichi, questo non significa che non si possa migliorala”. È quanto dichiara il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un’intervista al Tg3, commentando le tensioni all’interno della maggioranza che accompagnano la legge di bilancio, pronta ad approdare in Parlamento dopo essere stata “bollinata” dalla Ragioneria di Stato. Tra i nodi di scontro, l’introduzione della plastic tax. "Dobbiamo ridurre l'utilizzo della plastica mono uso, non possiamo prima applaudire i giovani in piazza per l'ambiente e poi non agire - sottolinea Gualtieri -. Una misura che disincentiva la plastica mono uso è giusta, poi occorre rimodularla bene e sono pronto a discutere con gli operatori del settore" (TUTTE LE CIFRE DELLA MANOVRA).

"Taglio del cuneo è un pilastro"

Commentando la richiesta di Italia Viva di rinviare il taglio del cuneo sul lavoro da luglio a ottobre, il ministro obietta: "Troverei paradossale che chi parla di meno tasse poi non voglia ridurre le tasse sul lavoro. Il taglio delle tasse sul lavoro è un pilastro della manovra". Manovra che, spiega Gualtieri, "elimina la grande macrotassa, cioè 23 miliardi di aumento dell’Iva” e contemporaneamente aumenta “lo stipendio a 15 milioni di lavoratori”. “Sarebbe bene che la maggioranza si concentrasse a migliorarla”, aggiunge.

"Rispetteremo obiettivi e faremo di più"

Rispondendo a una domanda sul congelamento di un miliardo di euro di spese ai ministeri come garanzia sui conti pubblici, il titolare dell’Economia sottolinea: "Siamo fiduciosi e anzi faremo di più. Quindi non sarà necessario quel congelamento. Anzi, potremo avere più risorse per gli investimenti e la riduzione delle imposte".