Lega e centrodestra accrescono i consensi, mentre frenano i partiti della maggioranza giallorossa. La Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi mette in evidenza una Lega che rafforza la sua leadership tra le liste salendo al 32,8% (+1,2% in due settimane), mentre calano sia il PD (-0,7%) sia soprattutto il Movimento 5 Stelle (-1,5%) che scende 18,0%. Bene anche Fratelli d'Italia all'8,9% (+1,1) e Forza Italia con il 6,8% (+0,2) (LA SUPERMEDIA DI UNA SETTIMANA FA)

Il post-voto in Umbria

Dai dati emerge la fotografia di un periodo difficile per l’asse di governo Pd-M5s e – per contro – un grande balzo in avanti del centrodestra che in parte ha accompagnato il rush finale della campagna elettorale per le elezioni regionali in Umbria e in parte ha ulteriormente preso forma proprio in seguito ai risultati di quelle elezioni.

Come viene fatta la Supermedia di YouTrend

La Supermedia di YouTrend per Agi, è una media degli ultimi 15 giorni con un confronto con i dati di due settimane fa. Gli Istituti considerati sono: Demopolis, EMG, Euromedia, Ixè, Noto, SWG, Tecnè.