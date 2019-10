"La destra estrema stravince in Umbria. L'alleanza giallorossa esce sconfitta senza riuscire a costruire un argine al dilagare di Salvini. Il voto della protesta grillina mal si amalgama con quello della sinistra riformista di governo. Su questo dato si dovrà riflettere e discutere". È quanto scrive su Facebook Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, commentando la vittoria del centrodestra alle elezioni Regionali in Umbria. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il commento di Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato: "È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I CANDIDATI - LA FOTOGALLERY - I DATI IN TEMPO REALE - LA MAPPA DEI RISULTATI)

Marcucci: "Limiti di alleanze costruite all’ultimo minuto"

Per Marcucci, ”Il matrimonio tra Pd e M5S in Umbria mette in evidenza tutti i limiti di alleanze costruite all'ultimo minuto e senza contenuti. Mi auguro che in vista delle prossime regionali, il Pd discuta meglio con i territori se sia o meno il caso di presentarsi in coalizione. Meglio misurare il rapporto col M5s al governo e solo dopo decidere cosa fare”, ha aggiunto.