Renzi: "Il governo Conte durerà fino al 2023"

“La spina l'ho attaccata io, perché dovrei staccarla?" In un'intervista al Corriere della Sera, il leader della neonata Italia viva (IL SIMBOLO), Matteo Renzi, dice che "il rischio elezioni non esiste". E aggiunge: "Senza di noi questo governo non sarebbe mai nato". Insomma, la legislatura "durerà fino al 2023" assicura l'ex premier ed ex segretario Pd. "E questo Parlamento eleggerà il successore di Mattarella", garantisce. Poi assicura: Italia viva crescerà e altri verranno con noi.

Manovra e Quota 100

Sulla legge di bilancio, il leader di Italia viva vede sia il bicchiere mezzo pieno, come l'aver evitato l'aumento dell'Iva, ma anche il bicchiere mezzo vuoto "su partite Iva, sugar tax, tasse sulla casa" che, garantisce, "riusciremo a riempirlo", facendo proposte "con coperture puntuali, per evitare l'aumento delle tasse". Insomma, dice Renzi, "vinceremo sui microbalzelli". Mentre su quota 100 "sarà più difficile perché Lega e Cinque Stelle voteranno insieme". "Ma è giusto fare la battaglia", aggiunge anche, perché "spendere 20 miliardi in tre anni per 150 mila persone è un errore clamoroso. Avremmo dovuto mettere quei soldi per i giovani, per gli stipendi, per le famiglie", puntualizza.

Carcere evasori

Infine, sul carcere agli evasori Renzi precisa che "il populismo semplifica ogni concetto" perché "il carcere per gli evasori c'è già, previsto da anni. E anche la custodia cautelare per reati minimi. Qui hanno solo alzato le soglie. La vera sfida è rovesciare il ragionamento e introdurre un sistema premiale, una patente a punti fiscale. Se paghi e fai bene per anni, quando commetti un errore veniale, ti sanziono togliendoti qualche punto. Chi sbaglia paga", chiosa.