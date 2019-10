Dopo le polemiche dei giorni scorsi, torna la denominazione “Alto Adige”. La giunta provinciale di Bolzano, infatti, ha approvato un disegno di legge ad hoc per modificare l'articolo 1 della legge europea. II termine "Provincia di Bolzano" sarà sostituito con "Alto Adige". Il ddl - come ha annunciato in conferenza stampa il governatore Arno Kompatscher - arriverà in consiglio provinciale nella sessione di fine novembre.

Le polemiche dopo la cancellazione di “Alto Adige”

Il caso era scoppiato a inizio ottobre, quando le parole “Alto Adige” e “altoatesino” erano state cancellate per legge. Per indicare la terra di confine più a nord d'Italia, l’unica dizione da utilizzare in lingua italiana era diventata "Provincia di Bolzano". Restava invariato, invece, il vocabolo in lingua tedesca: Südtirol. La decisione era stata presa dal Consiglio provinciale di Bolzano: con 24 sì (Suedtiroler Volkspartei, Suedtiroler Freiheit e Freiheitlichen), un no (L'Alto Adige nel cuore-Fratelli d'Italia) e 5 astensioni (tra Pd, Verdi, Lega, Team Koellensperger), aveva approvato il disegno di legge n.30/19-XVI di iniziativa giuntale sulle “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”. Nel comma 1 e nel comma 2 dedicati all'Ufficio di rappresentanza di Bruxelles, il testo italiano riportava il riferimento alla Provincia di Bolzano anziché all'Alto Adige, nonostante il testo tedesco facesse riferimento alla parola Südtirol.

Kompatscher: "Incongruenza a cui abbiamo voluto porre rimedio"

Il disegno di legge approvato oggi, composto da un solo articolo, sarà discusso e posto in votazione nel corso della seduta di fine novembre del Consiglio provinciale. Il governatore Kompatscher ha spiegato: "Si è trattato di un'incongruenza a cui abbiamo voluto porre rimedio nel più breve tempo possibile, ma ci tengo a ribadire che non si è mai voluta abolire la parola Alto Adige, che continuerà a essere utilizzata come riferimento geografico al territorio, così come si utilizza Südtirol nella forma tedesca. Quando ci si riferisce alle istituzioni, invece, è giusto parlare di Provincia di Bolzano in italiano e di Provinz Bozen in tedesco".