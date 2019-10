“Togliere il voto agli anziani? Voglio dire, facciamo dei sondaggi vediamo qual è l’orientamento di voto e poi decidiamo”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto così a chi, a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, gli ha chiesto cosa pensasse della proposta di Beppe Grillo di togliere il diritto di voto agli anziani. Una riposta, quella del premier, che ha scatenato un acceso dibattito tra chi, visto il tono serio, la ritiene una gaffe, e chi invece non esclude che Conte abbia scelto l’ironia per replicare al fondatore del M5s. (A CHE ETÀ SI VOTA NEL RESTO DEL MONDO? LA MAPPA)

Le reazioni sui social

Dopo l’affermazione di Conte, sul web gli utenti si sono divisi tra chi crede nell’ironia delle parole del premier e chi invece lo attacca. “Cioè ma davvero?! Siete seri? Meno male Conte è intelligente e capisce e dà il giusto peso a battute e provocazioni”, scrive qualcuno. E ancora: “Grande risposta, bravo Conte!!! Pace per chi non la capisce”. Ma c’è anche chi ritiene che Conte non stesse affatto scherzando: “La risposta non mi è sembrata per nulla ironica ...ci ha pensato un po’ ed ha sparato l’ennesima castroneria”, ha scritto un utente. “Sicuri che fosse ‘ironico’?”, chiede qualcun altro.

La proposta di Grillo

La provocazione di Beppe Grillo è arrivata dal suo blog, dove il fondatore del M5s ha proposto: "Se togliessimo il diritto di voto agli anziani?". E ha aggiunto: "Cosa dovrebbero fare le democrazie quando gli interessi degli anziani sembrano essere in contrasto con gli interessi delle giovani generazioni?". Poi cita numeri, filosofi e statistiche: "I dati dimostrano senza ombra di dubbio che le decisioni prese dalle generazioni più anziane influenzano gli interessi delle generazioni più giovani e non ancora nate".