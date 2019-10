Manovra 2020, vertice a palazzo Chigi sugli ultimi nodi da sciogliere

Lunedì 14 ottobre è una giornata chiave per la definizione della manovra finanziaria 2020, in vista del Consiglio dei Ministri che si terrà in serata. Uno snodo tanto delicato per il governo Conte Bis - per far tornare i conti mancano 3,5 miliardi - che nella serata di domenica un vertice a Palazzo Chigi ha riunito proprio il premier Giuseppe Conte con il ministro dell'Economia, i capi delegazione dei partiti e i sottosegretari che seguono i temi economici. Questi i nodi da sciogliere e gli argomenti sul tavolo:

Taglio del cuneo fiscale

Circa 2,5 miliardi dovrebbero essere stanziati per il taglio del cuneo fiscale e 5 miliardi a regime per un intervento che ha un orizzonte triennale, ma la cifra "non è adeguata" secondo i sindacati. Si va avanti quindi per definire le coperture

Flat tax, bonus e sgravi

Secondo indiscrezioni dovrebbe essere confermato lo stop alla seconda fase della flat tax per le partite Iva, ovvero la tassazione con aliquota al 20% per chi ha redditi tra 65.000 e 100.000 euro, che sarebbe scattata dal prossimo anno. Mentre per la flat tax al 15% già in vigore per le partite Iva fino a 65.000 euro potrebbero arrivare dei correttivi per evitare gli abusi. In manovra dovrebbero entrare la proroga del bonus per il risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e verde.

Novità sul Rei

Sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi di possibili novità per il Reddito di cittadinanza, con meno vincoli per gli stranieri e una stretta, invece, per quanto riguarda gli ex terroristi (specie dopo il caso dell'ex brigatista Saraceni) e i mafiosi.

Il carcere per gli evasori

Tra le ipotesi allo studio c'è anche l'inasprimento al carcere per gli evasori, con un abbassamento rispetto alle attuali soglie di punibilità (50.000 e 100.000 euro a seconda delle fattispecie di reato) e un aumento delle pene fino a 8 anni. Non è detto però che il provvedimento sia inserito in manovra e non in una legge ad hoc.

La web tax

Nel decreto fiscale collegato alla manovra potrebbe entrare anche la web tax, che dovrebbe entrare in vigore da gennaio e da cui il governo conta di incassare 600 milioni l'anno a regime.

Nessuna modifica su Quota 100

Smentite a gran voce le modifiche su Quota 100, per allungare le finestre di uscita. "Leggo sui giornali che qualcuno vorrebbe mettere mano a Quota 100. Lo dico chiaro: non sono all'ordine del giorno modifiche. Continuiamo dritti sulla nostra strada senza fermarci", ha fatto sapere nella serata di domenica il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.