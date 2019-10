Doppia standing ovation per Conte

Doppia standing ovation per il premier Giuseppe Conte all'Arena Flegrea per Italia 5 Stelle. Sia per l'intervista doppia con Luigi Di Maio, sia per il suo intervento Conte e' stato accolto da cori e un lungo applauso. "Auguri per i vostri dieci, avete portato il vento della rivoluzione spazzando via privilegi per pochi", Lo dice il premier Giuseppe Conte dal palco di Italia 5 Stelle. Conte, in merito al tema dell'idrogeno e alla svolta Green, ricorda uno spettacolo di Beppe Grillo nel 1985. "Quel genio di Grillo aspirava idrogeno e respirava aria pulita nel suo show!, ha ricordato.