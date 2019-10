La Lega resta saldamente il primo partito italiano, anche se in calo, seguita da Pd, in crescita, e M5S, fermo sotto al 20%. La nuova creatura di Matteo Renzi, Italia Viva, non va oltre il 4,2%. Sono queste le ultime rilevazioni effettuate dall'istituto Ipsos per il programma Dimartedì di La7. Il Carroccio, nonostante il calo, può contare ancora sul 31,2% dei consensi, tenendo a distanza il Partito democratico al 20,1%. Il Movimento 5 Stelle invece non va oltre il 19,6%, seppure il risultato sia in crescita rispetto al flop delle ultime Europee. Nell'area del centrodestra si registra il consolidamento del sorpasso di Fratelli d'Italia (8,5%) su Forza Italia, ferma al 6,9%. Sondaggi, per Ixè Lega primo partito al 30%. Pd cresce, M5s in calo