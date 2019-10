"Dobbiamo realizzare un Paese più giusto in cui i contribuenti onesti paghino di meno anche grazie ai proventi della lotta alla evasione fiscale". Così il premier Giuseppe Conte da Assisi, dove si trova per le celebrazioni di San Francesco, patrono d’Italia. Il presidente del Consiglio auspica un "Paese in cui ci siano asili nido gratuiti e si dia un senso ai principi di dignità della Costituzione, un Paese in cui non si tagliano risorse nella scuola e nella sanità ma si cerca di potenziarle".

"Reddito di cittadinanza? Faremo di più"

Il presidente del Consiglio ha poi parlato della situazione dei poveri in Italia: "Non è la povertà a bussare alle porte del governo ma sono le istituzioni che devono intercettare i bisogni dei cittadini e contrastare sul campo la povertà assoluta. L'anno scorso - ricorda Conte - abbiamo varato il reddito di cittadinanza. Faremo ancora di più, affiancandoci all'Inps, abbiamo elaborato un progetto: andremo in sei città dove ci sono 50mila persone senzatetto che non usufruiscono del reddito di cittadinanza pur avendone diritto. Sono persone invisibili, le vogliamo rendere visibili". Sulle prospettive future: "Lavoriamo in silenzio ma per un cambiamento che deve fare rumore, che deve arrivare fino alle prossime generazioni, non siamo qui per guardarci allo specchio con spirito autoreferenziale".

"Tutela ambiente prioritaria"

Nel suo discorso, Giuseppe Conte si è anche soffermato sulla questione ambientale: "Serve uno sviluppo che rispetti la creazione, che rispetti l'ambiente, che sia realmente umano. Sento questo impegno come cittadino, come padre. La tutela dell'ambiente è prioritario della nostra esperienza di governo", ha detto il presidente del Consiglio.