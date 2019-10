Fioramonti: "Sul crocifisso in aula sollevato un vespaio mediatico"

"Sono sgomento di fronte a questo vespaio mediatico. Il tema non è all'ordine del giorno, non è una priorità, neanche lontanamente". Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti tenta di smorzare le polemiche scoppiate dopo le sue dichiarazioni circa la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche. Lo fa durante un'intervista di questa mattina a Radio Capital, in cui si spiega: "Io credo in una scuola laica. Invece di parlare del fatto che il Ministero sta lavorando per l'edilizia scolastica o che sta aiutando le amministrazioni, si discute di quello che io ho detto sul crocifisso. Questo Paese ha bisogno di un cambio di mentalità".

Su scuola paritaria e ius culturae

Il ministro ha anche detto che la scuola paritaria "svolge un ruolo importante. E' una risorsa per il Paese ma nei limiti della costituzione", ha precisato, aggiungendo che "è un valore favorire il dialogo a qualunque livello", tanto che "in questi giorni abbiamo deciso di rinominare le sale del ministero con i nomi dei grandi pedagogisti italiani: da don Giovanni bosco a don Lorenzo Milani e molte altre figure del mondo cattolico o laico". Fioramonti è anche intervenuto sul tema dello ius culturae, cioè la cittadinanza a chi è nato da genitori stranieri ma si trova n Italia e vi ha studiato per un certo numero di anni, affermando: "Mi sembra un segno di civiltà. Questi ragazzi sono italiani tanto quanto i miei figli. Il tema non è una priorità ma posso esprimere la mia opinione come rappresentante del popolo italiano".