I grattacieli alle spalle e un hamburger in mano pronto per essere addentato. Il premier Giuseppe Conte, a New York, per l'assemblea generale dell'Onu, si concede anche una pausa e posta uno scatto su Instagram e su Twitter.

"Hamburger dopo un'intensa giornata di lavoro"

"Dopo un'intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan”, ha scritto Conte nella didascalia alla foto che lo ritrae in maniche di camicia mentre ha in mano un panino con i grattacieli della Grande Mela sullo sfondo.

L'incontro con la comunità italiana a New York

Poco prima il presidente del Consiglio, che a New York ha anche rilasciato un'intervista a Sky tg24, aveva partecipato a un ricevimento con esponenti della comunità italiana a New York organizzato nella residenza dell'ambasciatrice italiana all'Onu Mariangela Zappia.