"Presto, alle Regionali, voterà la metà degli italiani: almeno su quello l'alleanza di centrodestra c'è". È quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla festa di Fratelli d’Italia ad Atreju, accompagnato da Giorgia Meloni.

Legge elettorale, Berlusconi: "Resti quota proporzionale"

Nel centrodestra è però scontro sull’ipotesi lanciata da Salvini per l'abrogazione della quota proporzionale nella legge elettorale. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si dice contrario: "Noi come orientamento non siamo estremamente favorevoli a trasformare la legge elettorale tutta in maggioritario perché il partito principale di ciascuna coalizione avrebbe in mano le sorti di tutta la coalizione, quindi io credo che una quota di proporzionale sia assolutamente indispensabile”. L’ex premier popone di presentare una proposta unitaria, come centrodestra, in Parlamento.

Salvini: "Bene se chi vince governa"

"L'importante è che i cittadini abbiano una legge elettorale in cui chi prende un voto in più vince e va al governo, in modo da evitare inciuci e manovre di Palazzo, schifezze e mercati a cui gli italiani stanno assistendo ora”, replica il leader della Lega. "Se se ne occupa il Parlamento bene, se se ne occupano i cittadini meglio", conclude.