Colaninno: non ci saranno ricadute negative

Seguire Renzi non è stata una scelta facile ma quella di Italia Viva "e' una sfida che mi convince" e "un progetto politico ambizioso". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Matteo Colaninno, che con l'ex premier ha detto addio al Pd.

"In queste ore ho gia' avuto i primi riscontri tutti positivi e molto confortanti" aggiunge. Nell'esecutivo "noi diremo la nostra, pero' escludo ricadute negative per il governo. Del resto, senza Matteo Renzi questo esecutivo neanche ci sarebbe. Non c' e' da temere, c' e' piuttosto da rallegrarsi per non avere consegnato il Paese ai sovranisti". Ora "ci ritroveremmo in piena campagna elettorale con lo spread alle stelle, una recessione economica e l' Italia marginalizzata a livello internazionale"