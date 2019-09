"Abbiamo parlato un po' di tutto e dell'opposizione: è andato tutto bene. Siamo in piena sintonia". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato l’incontro avuto oggi con il leader della Lega, Matteo Salvini. Da Forza Italia fanno sapere che i due “hanno concordato di fare fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”.

Tra i temi anche le Regionali in Umbria

La riunione era stata preannunciata dallo stesso capo del Carroccio, il 9 settembre, nel corso della manifestazione in piazza a Roma contro il governo. Tra i temi dell'incontro, a quanto si apprende, il tavolo di coordinamento delle opposizioni. Si è parlato anche delle regionali in Umbria dove il centrodestra si presenterà unito nel sostenere Donatella Tesei. Berlusconi andrà in Umbria a fare campagna elettorale così come il leader della Lega che ha annunciato di tornare nella regione la prossima settimana.

L’incontro nella villa di Berlusconi a Milano

L’incontro è avvenuto nella casa milanese di Berlusconi, in via Rovani. Presente anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli. L'ex premier se ne è andato salendo in macchina dove lo aspettava anche il suo cane barboncino Dudù. Salvini ha invece lasciato la villa in auto senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.