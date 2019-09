"L'alleanza Pd-M5s per le regionali” evocata da Dario Franceschini? “La facciano. Questi nel nome della poltrona non conoscono vergogna". Matteo Salvini risponde così alla possibilità che i due schieramenti si presentino insieme anche alle elezioni regionali. "Lo facciano anche in Umbria, li sfido", ha aggiunto il leader della Lega nel corso di un'iniziativa elettorale a Orvieto. In Umbria le elezioni regionali si terranno il 27 ottobre e il centrodestra si presenterà candidando come presidente Donatella Tesei.

Sulle regionali: "In Umbria vinceremo"

Salvini è sicuro: “Tanto in Umbria si vince”, afferma. "Il 27 ottobre - ha aggiunto - verrà ricordata come la festa della libertà dell'Umbria e degli umbri”. E prosegue il suo attacco: “Possono inventarsi qualsiasi cosa. Gli può andare bene a Roma per qualche tempo. Anche se si stanno scannando pure stamattina per 40 poltrone da sottosegretari. In Umbria però si cambia, la sinistra ne ha combinate troppe".

Su Conte bis: "M5s e Pd non potranno andare avanti a lungo"

Il leader della Lega è andato all'attacco anche sul governo: "Ho visto anche oggi che secondo gli ultimi sondaggi la Lega è il primo partito italiano", ha affermato. "Quindi non penso che potranno andare avanti a lungo solo nel nome della poltrona e dell'odio nei confronti della Lega". Sempre a proposito della maggioranza M5s-Pd, Salvini ha sottolineato: "Sull'immigrazione hanno già cominciato a litigare, come sulle tasse, sulle pensioni, sulle infrastrutture e sulle autostrade. La cosa certa è che il 27 ottobre i cittadini umbri fanno la storia".