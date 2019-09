L'unica ovazione di tutta la maggioranza al discorso del capogruppo del M5s Francesco D'Uva nel corso del dibattito sulla fiducia al Conte-bis è stato quando, con un lapsus o probabilmente un gioco verbale, ha detto rivolto ai leghisti: "Non si sa per quale mojito...per quale motivo lo avete fatto", riferendosi all'aver staccato la spina al primo governo Conte (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL DISCORSO DI CONTE). Ilarità tra tutti i componenti della nuova maggioranza.

"Anteposto gli interessi di partito davanti agli italiani"

"Qualcuno ha anteposto gli interessi di partito davanti agli interessi di tutti gli italiani. Tutto questo portando al possibile aumento dell'Iva al primo gennaio del 2020”, ha premesso il deputato pentastellato, per poi aggiungere: ”Una crisi sotto l'ombrellone" fatta per capriccio “ci dovete spiegare per quale 'mojito' l'avete fatto. No motivo”, ha ironizzato. (LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA - LE FOTO)