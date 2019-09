Nel suo discorso alla Camera dei Deputati che precede il voto di fiducia al nuovo governo (GLI GGIORNAMENTI IN DIRETTA), il premier Giuseppe Conte ha dedicato un passaggio alla difesa delle ministre Teresa Bellanova (CHI È) e Paola De Micheli (CHI È) - rispettivamente titolari delle Politiche Agricole e delle Infrastrutture - che negli ultimi giorni sono state vittime di pesanti insulti sui social network. "Dobbiamo essere sobri nelle parole, operosi nelle azioni", ha sottolineato Conte. (IL DISCORSO DI CONTE)

"Serve un uso responsabile dei social network"

“Una sobrietà - ha detto il presidente del Consiglio -, che mi auguro possa risultare contagiosa, orientare positivamente anche i comportamenti di tutti i cittadini, a iniziare da un uso responsabile dei social network, che non di rado diventano ricettacolo di espressioni ingiuriose e di aggressioni verbali. E a questo proposito - ha proseguito Conte - non posso non stigmatizzare ancora una volta gli ignobili attacchi indirizzati nei giorni scorsi a due mie Ministre, la senatrice Teresa Bellanova, l'onorevole Paola De Micheli, alle quali rinnovo la mia partecipe vicinanza”.

Gli insulti a Bellanova e la sua replica

La ministra Bellanova era finita sotto attacco per il suo titolo di studio ma anche per l’abito indossato durante il giuramento al Quirinale. Per tutta risposta, la neo ministra aveva replicato ironicamente con un post su Twitter in cui citava l’ok al suo outfit arrivato da Enzo Miccio, volto noto del piccolo schermo nella sua qualità, come si presenta sul social network, "designer di eventi e special weddings, conduttore televisivo, paladino del buon gusto". Poco dopo in un altro post era poi tornata a ironizzare pubblicando una foto in cui indossa una blusa gialla a pois neri.