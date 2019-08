Il New York Times: resurrezione Conte un'opportunità per l'Italia

Parla di “resurrezione politica” per il premier incaricato Giuseppe Conte il New York Times, che nella sua edizione internazionale dedica alla situazione politica italiana un pezzo di cronaca e un editoriale. Nella ricostruzione dello scenario in corso, il corrispondente a Roma del quotidiano statunitense Jason Horowitz definisce "rimarchevole" sia l'alleanza "tra due forze politiche che si erano dette di tutto" sia "la resurrezione" di Conte che nel precedente esecutivo "non sembrava contare" ed era "messo in ombra" dal suo vicepremier Matteo Salvini. Mentre adesso avrebbe "un'opportunità, come spera l'establishment europeo, di aiutare l'Italia a guarire le sue spaccature all'interno dell'Ue, ritrovare una briciola di responsabilità finanziaria e tornare al tavolo dei leader europei".