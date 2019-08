Renzi: alleanza M5S e Pd? A me interessa solo che ci sia un governo

È un'alleanza possibile quella tra il Movimento 5 stelle e il Pd? "A me interessa soltanto che ci sia un governo, che non si vada a votare per evitare l'aumento dell'Iva e per mettere in sicurezza gli italiani. Dei giochi dei partiti, compreso il mio, compreso il M5s e compresa la Lega non mi occupo fortunatamente. Fortunatamente non me ne occupo piu'". L'ha detto il senatore del Pd ed ex premier Matteo Renzi

intervistato da Studio Aperto.